Объявив о планах открыть посольство в Израиле, Ереван расширяет сотрудничество с Ираном и «Хезболлах»

Экспертное сообщество Южного Кавказа обсуждает новость: Армения решила открыть свое посольство в Израиле. Строго говоря, посольства еще нет — пока что правительство Армении на своем заседании постановило открыть посольство страны в Израиле. Строго говоря, дипломатические отношения на уровне послов здесь установлены еще в апреле 1992 года, но при этом, к примеру, с 2000 по 2008 год послом Армении в Израиле по совместительству был глава ее диппредставительства в Париже, затем — посол в Египте, с марта 2018 года резиденция назначенного послом Армении в Израиле Армена Смбатяна находится в Ереване. И вот теперь Ереван решил не просто сделать «ход конем», но и, самое главное, опередить на «израильском направлении» Азербайджан, у которого, в отличие от Армении, налаженная программа сотрудничества с Израилем, в том числе в военной сфере, но вот своего посольства в Израиле нет.

Правда, «эффектный жест» получился у Армении скомканным и смазанным. Открывать посольство собираются в Тель-Авиве, а не в Иерусалиме. При этом Израиль своей столицей, напомним, считает именно Иерусалим, хотя мировое сообщество это не очень признает. В Израиле еще могут понять, когда страны, открывшие свои дипмиссии в Израиле в те годы, пока еще это государство не контролировало Иерусалим, не торопятся с переездом, но вот «проглотить» открытие нового посольства в Тель-Авиве — это уже другой случай. Так или иначе, официальные израильские власти намерение Еревана приветствовали, но осадок, без сомнения, остался. А в социальных сетях, в том числе на страницах заведомых армянских лоббистов в Израиле, высказываются весьма хлесткие оценки и выражения: «Если армяне хотят с нами дружить, то зачем начинают с оскорбления?», «хамство», «к таким партнерам , спиной лучше не стоять» и т.д.

Последнее замечание заслуживает особого внимания. И дело тут не только в антисемитских выходках и установке в правительственном квартале Еревана памятника гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде. На следующее утро после сенсационной новости о грядущем открытии посольства в Ереван прибыл министр обороны Ливана Элиас Бу Сааб. И на совместной пресс-конференции со своим ереванским коллегой Давидом Тонояном бодро заявил, что его страна поделится с Арменией опытом уничтожения израильских дронов. После чего, пожаловавшись, что Израиль, мол, использует дроны против Ливана, развил мысль: «У вас тоже есть такие угрозы. Ваши границы тоже нарушают или грозят нарушить дроны. Будем помогать друг другу преодолевать такие вызовы», — не оставив сомнений, что дружить Армения и Ливан собираются против Израиля и Азербайджана. Намек на стоящие на вооружении азербайджанской армии БПЛА получился слишком прозрачным.

Армения тоже не осталась в долгу. Давид Тоноян пообещал: Армения и Ливан будут обмениваться информацией разведывательного характера. Затем добавил: «Армяно-ливанское сотрудничество в оборонной сфере основано на многолетней дружбе, готовности помогать друг другу и наличии перспектив. В настоящее время стороны находятся на этапе ратификации нового соглашения о сотрудничестве, который призван продлить договор 2001 года». То соглашение, напомним, заключалось в качестве «противовеса» оборонному сотрудничеству Израиля с Азербайджаном и Турцией. Ливан в те годы представлял собой по сути сирийский протекторат и в вышеупомянутом соглашении играл роль этакой «страны-прокладки» — посредством Ливана Армения развивала военное сотрудничество с Сирией. Сегодня Башару Асаду уже не до ереванских капризов. Но зато в Ливане заметно нарастает влияние Ирана — в основном за счет усиления позиций проиранской группировки «Хезболлах», которую во многих странах не без оснований считают террористической.

Именно ее боевики обстреливают из «катюш» города на севере Израиля, а по их позициям Израиль наносит ответные удары. Еще зимой, на стадии формирования правительства Ливана, сайт MigNEWS давал тогда еще будущему министру обороны такую характеристику: «По сообщениям, министром обороны будет Элиас Бу Сааб. Он является союзником Ауна (президент Ливана Мишель Аун — Minval.az), который также является союзником «Хизбаллы». Это, и министерство здравоохранения, дает «Хизбалле» больший контроль в стране и в регионе». Проще говоря, дружить в Ереване собираются не с Ливаном, а именно с «Хезболлах». И да, эта «дружба» выстраивается на примечательном фундаменте. Сотрудничать с коллегами из АСАЛА «Хезболлах» начала еще в восьмидесятые годы ХХ века. Жирайр Сефилян, террорист с «ливанским» опытом, а ныне — лидер партии «Сасна црер», дает духовному вождю этой группировки примечательную характеристику:«Надо отметить, что лидер «Хезболлах» шейх Хасан Насралла вырос в армянском окружении, в армянском квартале. В выступлениях по телевидению и в прессе, говоря о внутриполитических проблемах Ливана, Насралла всегда высоко оценивает роль армян в общественной жизни страны. Армянские партии периодически встречаются с руководством «Хезболлах»». Добавим от себя: ливанские дашнаки — традиционный выборно-коалиционный партнер «Хезболлах».

Здесь, конечно, можно выстроить десятки версий, случайно ли, что как раз накануне визита ливанского министра Никол Пашинян решил встретиться с руководством «Сасна Црер».

Но куда важнее другое: у Еревана, напомним, налаженное сотрудничество еще и с Тегераном. И оно включает в себя такой деликатный аспект, как взаимодействие спецслужб. Если еще недавно об этом в регионе говорили на уровне утечек, то теперь есть и официальное подтверждение. Власти Ирана, напомним, разоблачив очередной «шпионский заговор» у себя в стране, заявили, что за предполагаемыми «агентами американской разведки» следили, в числе прочего, и на территории Армении — с полного благословения местных «дружественных» спецслужб. И трудно представить себе, что из поля зрения иранской агентуры выпало, к примеру, посольство США.

И если Армения предоставила спецслужбам Ирана свою территорию для слежки за «американскими агентами» в кавычках и без, то…кому и для чего она предоставит свое посольство в Израиле? На фоне своей столь тесной дружбы и с Ираном, и с его «союзниками» в лице «Хезболлах»? Конечно, отвечать отказом на решение открыть посольство в современном мире не принято. Только вот вряд ли Армении с таким бэкграундом стоит рассчитывать на феноменальные успехи на израильском направлении, и обманные маневры ее дипломатии вряд ли произведут должное впечатление. Тем более что спецслужбы Израиля не раз доказали, что не зря едят свой хлеб.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az