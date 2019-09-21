Корабль «Индевор», который впервые доставил команду во главе с капитаном Джеймсом Куком к берегам Австралии, вероятно нашли ученые.

Об этом пишет Daily Mail (перевод — украинский интернет-сайт tsn.ua).

Ученые считают, что заметили останки судна в гавани Ньюпорта, американский штат Род-Айленд. Водолазы Проекта морской археологии Род-Айленда (RIMAP) достали со дна пробы и отправили их на лабораторный анализ. Но предварительно ученые надеются, что это именно «Индевор».

Директор RIMAP Кати Аббасс заявила в прошлом году, когда место затопления корабля впервые было найдено, что находка будет важной для ряда стран, включая Австралию, США, Великобританию и Новую Зеландию.

«HMS Endeavour» (Ее Величества Корабль «Индевор») — один из самых известных кораблей в военно-морской истории, он был использован для открытия капитаном Куком восточного побережья Австралии в 1770 году.

После возвращения экспедиции в Британию судно сняли с эксплуатации и продали в частные руки, и его название заменили на «Лорд Сэндвич».

Британия наняла этот корабль как транспортное судно для войск для помощи в борьбе в американской войне за независимость.

Последний раз «Индевор» видели около 1778 года, и он утонул или был намеренно потоплен в гавани у побережья штата Род-Айленд.



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