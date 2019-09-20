Порноактриса Шерил Мерфи (Cheryl Murphy), известная под псевдонимом Бриджет Пауэрс (Bridget Powers), попала в тюрьму за вооруженное нападение на своего любовника. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

38-летнюю Мерфи арестовали в Лас-Вегасе за применение насилия к бойфренду во время ожесточенной ссоры. Сообщается, что живущий по соседству неизвестный вызвал полицию, услышав крики и звуки разбивающихся стекол.

Прибыв на место, они обнаружили, что мужчина получил ранение ноги. После он был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожало.

Мерфи вменяется сразу несколько обвинений: домашнее насилие (побои) с использованием смертельного оружия, краже со взломом с опасным оружием и нападении с оружием, способным причинить ущерб жизни. Согласно открытым данным, сейчас она содержится в тюрьме округа Кларк.

Актриса прославилась после многочисленных ролей в фильмах для взрослых. Впервые она снялась в порнофильме в 20 лет, и с тех пор поучаствовала в более чем 50 проектах под псевдонимом Бриджет Пауэрс. Помимо этого она также принимала участием в съемках известных кинокартин с участием голливудских звезд.

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