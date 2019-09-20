Компания Saudi Aramco, два объекта которой в Саудовской Аравии пострадали от атаки дронов повстанцев-хуситов, показала последствия удара. После этого королевство двукратно сократило добычи нефти, что повлияло на биржевые индексы. Пострадавшие объекты в Абкайке и Хурайсе — в фоторепортаже РБК.

Рабочие на поврежденных ударом объектах на месторождении в Абкайке

Один из пострадавших нефтепроводов на месторождении в Хурайсе

Одна из пробитых осколками труб

Последствия атаки дронов в Абкайке

Поврежденный нефтепровод в Хурайсе

Последствия атаки дронов в Хурайсе

Последствия атаки дронов в Абкайке

Последствия атаки дронов в Абкайке

Последствия атаки дронов в Абкайке

Замена деталей поврежденного трубопровода в Хурайсе.

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