Компания Boeing совместно с ВМС США успешно завершила первый испытательный полет беспилотного воздушного самолета-заправщика палубного базирования MQ-25 Stingray («Скат»), говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

«Испытательный объект MQ-25, известный как T1, выполнил автономный полет под руководством летчиков-испытателей Boeing, управлявших полетом с наземного поста управления в аэропорту MidAmerica в городе Маскута в штате Иллинойс», — говорится в заявлении.

Как отмечает компания, самолет автономно вырулил на взлетную полосу и поднялся в воздух, после чего пролетел по заранее установленному маршруту.

«Испытание подтвердило основные функции полета самолета и работу с наземной станцией управления», — говорится а заявлении.

Ранее сообщалось, что Boeing заключил контракт с Пентагоном на производство и поставку для нужд ВМС США четырех первых беспилотных самолетов-заправщиков палубного базирования. Стоимость контракта составляет 805 миллионов долларов. Срок выполнения заказа – август 2024 года.

Беспилотный аппарат предназначен для дозаправки в воздухе палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet и созданных на его основе самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler производства Boeing, а также истребителей пятого поколения F-35 конкурирующей фирмы Lockheed Martin.

Minval.az