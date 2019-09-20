Британскую королеву Елизавету II разгневало заявление экс-премьера страны Джеймса Кэмерона о том, что она могла оказать влияние по его просьбе на исход референдума о независимости Шотландии в 2014 году. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

По словам источника, разглашение конфиденциальной информации между бывшим премьером и королевой вызвало недовольство во дворце.

«Подобные ситуации крайне осложняют построение хороших отношений», — подчеркнул источник.

Как отмечается, реакция монарха последовала после интервью Кэмерона и выхода его мемуаров.

В них, как подчеркивается, экс-премьер отметил, что «просто поднятая бровь» Елизаветы II может решить исход референдума.

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