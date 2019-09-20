МИД Израиля отреагировал на новость об открытии посольства Армении в стране с резиденцией в Тель-Авиве, поприветствовав это решение. Об этом сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

Ранее в среду кабмин Армении сообщил о решении открыть посольство страны в Израиле.

«Государство Израиль горячо приветствует решение правительства Республики Армения открыть посольство в Израиле. Это решение отражает значительный прогресс между нашими странами, который произошел за последний год», — говорится в сообщении.

Как отметили в МИД Израиля, этот шаг ознаменует важную веху в отношениях между странами, которая обязательно «укрепит дружбу между народами и расширит сотрудничество во всех сферах».

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац также поприветствовал решение властей Армении, отметив, что данный шаг указывает на развитие отношений между странами и повышение статуса Израиля в мире.

Minval.az