Командующий американскими ВВС в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что Соединенные Штаты разработали план, цель которого — преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде. Об этом сообщает Breaking Defense.

По его словам, США готовы в случае чего ответить на «российскую агрессию» в Европе.

Он пояснил, что Соединенные Штаты постоянно прорабатывают подобные планы, однако детали разработанного плана он не стал раскрывать.

Согласно изданию, при подобной ситуации американская сторона совершит наступление с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаки в киберпространстве.

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