Известный американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер решил подшутить над своим коллегой и другом Сильвестром Сталлоне после выхода на экраны его новой картины «Рэмбо: Последняя кровь».

Он записал для него видеоролик и опубликовал его в Instagram.

На видео Шварценеггер подшучивает над размером ножа Рэмбо, держа в руках тесак.

«Невероятно, посмотрите на этот нож. Но это не нож. Вот это — нож! Его использовали в «Хищнике». Он немножечко больше твоего, но не переживай. Если серьезно, то желаю тебе удачи с «Рэмбо» в этот уик-энд. Фильм будет хитом, ты всех порвешь, ты лучший», — сказал Шварценеггер.

Эта часть киноэпопеи «Рэмбо» станет уже пятой по счету, отмечает «Спутник». Первые три части фильма вышли на экраны с 1982 по 1988 годы. После этого Сталлоне взял перерыв на 20 лет и вернулся к роли в 2008 году в картине «Рэмбо IV». Пятая часть должна стать завершающей.

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