Британский актер Шон Бин рассказал, что устал «умирать» на экране, передает «Газета.ру» со ссылкой на The Sun.

Всего Шон Бин «погибал» в кино 23 раза: погиб его герой Нед Старк в сериале «Игра престолов», также умирали сыгранные им персонажи в фильме «Золотой глаз», франшизе «Властелин колец», сериале «Скарлетт» и др. «Приходится отказывать и начинать выживать, иначе все становится слишком предсказуемым. Я снимался в одном кино, и мне сказали — тебя убьют. Я отказался. «Тогда можно причинить тебе тяжкое увечье?» И я ответил: да, если на этот раз я выживу», — поделился актер.

Minval.az