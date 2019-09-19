Власти Антальи обязали районных губернаторов создать инспекционные комиссии, которые будут проверять безопасность объектов туристической инфраструктуры — отелей, аквапарков, экскурсионных бюро, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Haberturk.

«Губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу подписал циркуляр, согласно которому все объекты туристской инфраструктуры должны следовать высоким стандартам безопасности, чтобы свести к минимуму число несчастных случаев с туристами. Для этого районные губернаторы обязаны собрать инспекционные комиссии, которые будут проводить проверки на объектах», — пишет издание.

Как отмечает газета, под действие документа попадают не только отели, но и экскурсионные бюро, компании по аренде автомобилей, организации по занятиям активным и экстремальным отдыхом.

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