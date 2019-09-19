«»

В рамках антитеррористической операции в Стамбуле задержаны восемь членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ), сообщает «Анадолу».

Отмечается, что двое из задержанных — женщины. О деталях операции не сообщается.

Напомним, что седьмого сентября в Стамбуле в ходе спецоперации был задержан один из «эмиров» ИГ.

12 июня текущего года в турецких провинциях Адана, Мерсин и Текирдаг были задержаны 19 боевиков организации.

Ранее, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал, что в последние годы наблюдается активность террористов ИГ на территории Турции.

По словам главы МВД, в связи с этим в Турции значительно усилены меры безопасности.

«Турецкая разведка активно работает с целью ликвидации террористов и исходящих от них угроз», — сказал Сойлу.

Minval.az