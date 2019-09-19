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В рамках антитеррористической операции в Стамбуле задержаны восемь членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ), сообщает «Анадолу».
Отмечается, что двое из задержанных — женщины. О деталях операции не сообщается.
Напомним, что седьмого сентября в Стамбуле в ходе спецоперации был задержан один из «эмиров» ИГ.
12 июня текущего года в турецких провинциях Адана, Мерсин и Текирдаг были задержаны 19 боевиков организации.
Ранее, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал, что в последние годы наблюдается активность террористов ИГ на территории Турции.
По словам главы МВД, в связи с этим в Турции значительно усилены меры безопасности.
«Турецкая разведка активно работает с целью ликвидации террористов и исходящих от них угроз», — сказал Сойлу.