Президент Эстонии Керсти Кальюайд заявила, что спустя всего три месяца после российско-грузинской войны возвращение прежних отношений Европы с Россией стало огромной ошибкой и именно это вызвало волну, результатом которой стала аннексия Крыма.

«В тот момент Россия получила основания считать: «Окей, сейчас они говорят против нас, но через три месяца это прекратится. И это ведь правда прекратилось! Спустя три месяца после войны велись переговоры о безвизовом режиме между Россией и Евросоюзом». Мы поняли в Европе свою ошибку и для нас это стало уроком. Впредь мы не скажем: «Окей, в 2014 году случилось что-то плохое, но давайте смотреть в будущее». Если мы проглотили Грузию, проглотим Крым, то будет следующая красная линия, которую пересечет Россия»,- заявила президент Эстонии.

Президент Эстонии считает, что на данном этапе нет причин ослаблять санкции против России. «Нет оснований для этого. Да, состоялся обмен пленными, но все понимают, что это только первый шаг, и впереди — долгий путь. Крым до сих пор оккупирован. Война продолжается. Все эти проблемы должны быть решены», — заявила Керсти Кальюайд.

Minval.az