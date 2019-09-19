Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф пригрозил, что любое нападение на страну из-за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии приведет к «тотальной войне», сообщает агентство Associated Press.

По словам дипломата, нападение на Иран может усилить напряженность в регионах Персидского залива и приведет к многочисленным жертвам. Как пишет AP, скорее всего, Зариф таким образом ответил на заявление государственного секретаря США Майка Помпео о том, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которой Вашингтон подозревает Тегеран, является «актом войны».

«Я делаю очень серьезное заявление, что мы не хотим вступать в военную конфронтацию. Но мы не будем моргать, чтобы защитить нашу территорию», — сказал глава МИД Ирана. Также министр подчеркнул, что санкции, введенные США против Тегерана после прекращения ядерной сделки, должны быть отменены, прежде чем состоятся новые переговоры.

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