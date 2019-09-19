Индонезия собирается принять новый Уголовный кодекс, который криминализирует секс вне брака, а также фактически запрещает однополые отношения, сообщает CNN.

Проект кодекса, который также вводит штрафы за оскорбление президента, должен быть принят уже на следующей неделе, после того, как правительство одобрило законопроект.

Организация Human Rights Watch уже назвала проект Уголовного кодекса «катастрофическим не только для женщин, религиозных и гендерных меньшинств, но и для всех индонезийцев». Правозащитники призывают законодателей отказаться от принятия спорного закона.

На данный момент Индонезия является страной с мусульманским большинством, но считает себя толерантной нацией с разнообразным этническим и религиозным миром. Нетерпимость в стране к религиозным и сексуальным меньшинствам усиливается под давление религиозных консерваторов.

Minval.az