Министерство иностранных дел Ирана потребовало представить доказательства и свидетельства того, что Тегеран стоит за атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

«Что касается нападения на нефтяные объекты Aramco, если у них есть задокументированные свидетельства причастности Ирана к нему, пусть их представят», — сказал официальный представитель ведомства Аббас Мусави в интервью телеканалу Al Alam.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам.

Иран отвергает обвинения в свой адрес.

Minval.az