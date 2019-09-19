В Грузии действует свыше 700 азербайджанских компаний. Об этом сказал министр экономки Азербайджана Шахин Мустафаев во время встречи с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнавой, сообщает Trend.

По словам Мустафева, в Азербайджане работают свыше 300 грузинских компаний.

«Азербайджанские компании являются основными налогоплательщиками в Грузии», — сказал Мустафаев.

Также министр добавил, что до сегодняшнего дня Азербайджан вложил в экономику Грузии 3,2 миллиарда долларов инвестиций.

В целом товарооборот между странами в прошлом году составил 580 миллионов долларов.

Minval.az