Президент Франции Эммануэль Макрон «откровенно сдает Украину». Такое мнение в интервью изданию «Гордон», выразил старший научный сотрудник американского Института Катона, российский экономист и экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов.

Он утверждает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит принимать участие в нормандском формате.

«Нормандский формат означает, что президент Украины сидит против трех людей, которые противостоят ему. Один – напрямую, двое других – косвенно. Мы видим сегодня позицию французского президента… он откровенно сдает Украину! Еще и публично. Не говоря уж о том, что будет происходить за закрытыми дверьми. Госпожа [канцлер Германии Ангела] Меркель? Одной ногой уже ушла. На нее оказывается огромное внутреннее давление», – заявил Илларионов.

По его мнению, привлечение к нормандскому формату президента США Дональда Трампа «ухудшит ситуацию многократно».

«Трамп за два с половиной года своего президентства ни разу не сказал ни одного критического слова о президенте РФ Владимире Путине. Мы видели их совместное выступление в Хельсинки. Налицо его психологическая зависимость от Путина. Произнося каждую фразу, он косится на своего соседа, как бы спрашивая: «Я правильно сказал? Ни в чем не ошибся? Достаточно ублажил?», – добавил Илларионов.

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