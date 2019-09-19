Врачи-дерматологи посоветовали людям не мыться каждый день, так как современные люди очень часто принимают душ несообразно загрязнению тела, сообщает Медикфорум.

По их словам, слишком частое мытье тела способно нанести здоровью вред.

Как стало известно, ежедневный прием душа может снизить у организма человека защитный барьер.

Кроме того, частый горячий душ вызывает пересушивание кожи и микротрещины в ней. Также при таком мытье увеличивается риск развития инфекций при использовании геля и мыло, так как они уничтожают полезные бактерии.

Еще врачи-дерматологи советуют принимать водные процедуры не более чем 15 минут. Это нужно, чтобы не снижать защитный барьер кожи.

Отмечается, что одним из эффективных способов поддержания чистоты тела также является свежее белье и одежда. Благодаря их ежедневной смене можно обойтись без душа.

Minval.az