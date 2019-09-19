Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду на закрытом мероприятии в Нью-Йорке раскритиковал внешнюю политику американского лидера Дональда Трампа в отношении Ирана, КНДР и Афганистана, сообщает газета Politico.

В частности, как пишет издание, на закрытом обеде, организованном Институтом Гейтстоуна, Болтон назвал «ужасным сигналом» решение Трампа пригласить лидеров радикальной группировки «Талибан» на переговоры в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид. Кроме того, по его мнению, это было «неуважительно» по отношению к жертвам теракта 11 сентября.

Болтон также высказал мнение, что любые переговоры с КНДР или Ираном «обречены на провал». По мнению бывшего советника по безопасности, лидеры этих стран заинтересованы исключительно в снятии санкций и укреплении своей экономики. Он также указал, что отказ Трампа от ответных действий на сбитый иранскими силами беспилотник США заложил основу для последующих агрессивный действий Ирана.

По данным газеты, Болтон рассказал, что при этом решение об ответном ударе прошло полную процедуру согласования, однако Трамп «в самый последний момент», никому не сказав, решил этого не делать.

«Он обрушился с критикой на Трампа, не упоминая его имени, несколько раз», — отметил один из присутствующих на приеме.

Minval.az