Депутат Бундестага Хелин Эврим Зоммер осудила недавнее высказывание премьер-министра Никола Пашиняна о том, что «Карабах – это Армения».

Подобное заявление главы армянского правительства подрывает мирный процесс с Азербайджаном.

Зоммер отметила, что, согласно «мадридским» принципам урегулирования, статус Нагорного Карабаха должен быть определен в самом конце процесса.

«Армения должна придерживаться оговоренных принципов!» — написала немецкий парламентарий в Twitter.

Paschinjans Äußerung, dass #Bergkarabach Armenien sei, untergräbt den Friedensprozess mit #Aserbaidschan. Laut Madrider Basisprinzipien wird der politische Status Bergkarabachs am Ende festgelegt. #Armenien muss sich an die verabredeten Prinzipien halten!https://t.co/MQa8uI2mpT — Helin Evrim Sommer (@HESommer) 17 сентября 2019 г.

Minval.az