Депутат Бундестага Хелин Эврим Зоммер осудила недавнее высказывание премьер-министра Никола Пашиняна о том, что «Карабах – это Армения».

Подобное заявление главы армянского правительства подрывает мирный процесс с Азербайджаном.

Зоммер отметила, что, согласно «мадридским» принципам урегулирования, статус Нагорного Карабаха должен быть определен в самом конце процесса.

«Армения должна придерживаться оговоренных принципов!» —  написала немецкий парламентарий в Twitter.

Minval.az