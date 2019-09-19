Администрация США планирует во время недели Генассамблеи ООН в Нью-Йорке создать международную коалицию против Ирана.

Согласно сообщению издания Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп выступает против применения военной силы в отношении Тегерана и хочет оказать поддержку Саудовской Аравии, если та предпримет какие-либо действия против Ирана.

Дело в том, что некоторые союзники США крайне скептически относятся к данным американской разведки относительно того, что именно Иран причастен к атаке на нефтяные заводы в Саудовской Аравии.

Впрочем, США намерены ввести против Ирана мощные санкции.

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