На севере Ирака начался новый этап антитеррористической операции Pençe-3, сообщает Министерство национальной обороны Турции.

На иракской территории высажен десант для предотвращения создания зимних баз террористов, говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что на севере Ирака в последние четыре месяца обезврежено 417 террористов, в том числе 111 — в рамках операции Pençe.

Операция Pençe-1 началась 27 мая в иракском районе Хакурк под руководством министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

В июле рамки операции были расширены до этапа Pençe-2.

23 августа было объявлено о новом этапе операции, получившем название Pençe-3 и охватившем иракский район Синат-Хафтанин.

Цель операции — обеспечение безопасности границы юго-востока Турции.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году.

Minval.az