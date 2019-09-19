Президент США Дональд Трамп оставил подпись на стене на границе с Мексикой в штате Калифорния, сообщает газета Hill.

Как пишет издание, Трамп после пресс-конференции на южной границе США подошел к стене и расписался маркером.

«Очень жарко. Стена, к ней невозможно прикоснуться. Можно жарить яичницу на этой стене», — цитирует Hill президента.

Кроме того, Трамп опубликовал в Twitter видео, на котором, он, в частности, пожимает руку военнослужащим пограничной службы и позирует вместе с ними для фотографий.

GREAT progress on the Border Wall! pic.twitter.com/TvOYxgsBSv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 сентября 2019 г.

Minval.az