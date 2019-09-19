Госсекретарь США Майк Помпео поделился мнением насчет того, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые находятся на вооружении Саудовской Аравии, не сумели отразить ракетную атаку по нефтяным объектам королевства.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, такие системы противовоздушной обороны работают «с переменным успехом».

Помпео отмечает, что не всегда поражают цели даже одни из самых лучших систем в мире.

Также глава госсекретарь США в очередной раз обвинил Иран в случившемся нападении.

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