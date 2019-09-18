Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов прокомментировал заявления о попытках российских спецслужб завербовать экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена сразу после его прилёта в Москву. Эксперт назвал подобные заявления ерундой.

— Когда приехал Сноуден, думаю, наши ребята его внимательно посмотрели. И они поняли, что толку от него, как от козла молока, — приводит слова Михайлова портал «360».

Эксперт объясняет: Сноуден был интересен только общественности, которая «с удивлением» узнала, что АНБ контролирует всё и всех.

— Мы это знали и без него. Более того, мы знали больше, чем он, — добавил он.

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