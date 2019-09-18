После атак на саудовские НПЗ Госдепартамент опубликовал особое предостережение для американских туристов, планирующих посетить Саудовскую Аравию.

Как сообщает «Росбалт», ведомство указывает на высокую угрозу терактов и атак беспилотников в местах скопления людей, общественном транспорте и правительственных объектах.

Граждан США призывают проявлять особую бдительность и держаться как можно дальше от районов, расположенных близ границы с Йеменом.

Напомним, беспилотники вывели из строя нефтеперерабатывающие предприятия Saudi Aramco (сейчас работа заводов восстановлена). Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы, но власти США заявили, что ее организовал Иран.

Minval.az