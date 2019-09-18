Генеральный прокурор штата Пенсильвания заявил об обнаружении у сенатора штата Майка Фолмера детской порнографии. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на New York Post.

Известно, что 64-летний член Республиканской партии был обвинен в сексуальном надругательстве над детьми, хранении детской порнографии и преступном использовании средств связи, после того как правоохранительные органы нашли изображения детской порнографии на его мобильном телефоне во время обыска в доме политика.

Отмечается, что расследование началось, когда один из пользователей загрузил детскую порнографию на сервис микроблогов Tumblr. После проведения проверки правоохранительные органы получили данные, которые вели к дому Фолмера. Прокурор отметил, что «никто не стоит выше закона, независимо от положения во властных структурах». Учитывая серьезность выдвинутых обвинений, сенатора уже сняли с должности председателя комитета.

Фолмер впервые попал в сенат Пенсильвании в 2006 году, последний раз был переизбран на четвертый срок в ноябре 2018 года. Подчеркивается, что он сыграл ключевую роль в принятии законопроекта, который легализовал медицинскую марихуану в штате в 2016 году.

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