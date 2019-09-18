По меньшей мере 26 детей погибли в результате пожара в школе недалеко от либерийской столицы Монровии.
Жертвами трагедии также стали двое учителей.
Причина возгорания пока не известна. Власти проводят расследования по факту инцидента.
По меньшей мере 26 детей погибли в результате пожара в школе недалеко от либерийской столицы Монровии.
Жертвами трагедии также стали двое учителей.
Причина возгорания пока не известна. Власти проводят расследования по факту инцидента.
Дата: 2019/09/18 18:48
Раздел: Мир
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