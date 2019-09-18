Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху по результатам подсчета 90% голосов на состоявшихся 17 сентября парламентских выборах отстает на одно кресло в Кнессете (парламенте) от основного конкурента — блока «Кахоль-Лаван» бывшего главы Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганца. Об этом сообщила в среду Центральная избирательная комиссия Израиля.

На данный момент «Кахоль-Лаван» получает 32 места из 120 кресел в Кнессете, «Ликуд» — 31. На третьем месте — «Объединенный арабский список», которому отходят после подсчета 90% голосов 13 депутатских мандатов. Девять кресел в парламенте получает партия русскоязычных израильтян «Наш дом — Израиль» (НДИ) бывшего министра обороны еврейского государства Авигдора Либермана, религиозные партии ШАС и «Объединенный иудаизм Торы» пока имеют девять и восемь мест в Кнессете соответственно, правая партия «Ямина» бывшего министра юстиции Аелет Шакед — семь, блок левых партий «Авода-Гешер» — шесть, «Демократический союз» — пять кресел. В выборах участвовали 29 партий, но остальные пока не могут преодолеть электоральный барьер в 3,25%.

Minval.az