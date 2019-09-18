Герой Второй мировой Войны 96-летний Джордж Монтегю сыграл свадьбу с возлюбленным мужчиной после десятков лет утаивания своей ориентации, сообщает Корреспондент.

В 1997 году в возрасте 73 лет Монтегю встретил своего нынешнего супруга Сомчая и раскрыл свою ориентацию. Спустя 18 лет отношений Монтегю и Сомчай зарегистрировали свой брак официально.

До этого мужчина прожил 21 году в браке с женщиной с которой у него трое детей. По словам женщины, она всегда знала, что ее супруг гей. Но она решила, что «лучше будет замужем за геем, чем останется одинокой».

Когда Монтегю встретил Сомчая его жена сказала, что провела с ним 21 года, а новый партнер может провести остаток жизни.

Теперь герой войны ежегодно принимает участие гей-парадах, называя себя «самым старым геем в деревне». Мужчина обещает, что доживет до 100 лет, чтобы радоваться своей ориентации и «кричать об этом с крыш».

Minval.az