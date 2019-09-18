Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары начать антитеррористическую операцию на востоке Сирии.

«Если Турция за две недели совместно с США не достигнет конкретных результатов по зоне безопасности в Сирии, то Анкара начнет действовать самостоятельно», — сказал турецкий лидер в Анкаре.

«Превратив районы к востоку от Евфрата в зону безопасности, мы сможем разместить там сирийских беженцев как из Турции, так и из Европы. Речь идет о 2-3 млн. человек — в зависимости от размеров указанной зоны»,- сказал глава государства.

Minval.az