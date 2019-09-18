Министерство обороны Саудовской Аравии в среду планирует представить доказательства причастности Ирана к нападениям на саудовские нефтяные объекты, сообщил телеканал Al Ihbaria.

По его данным, соответствующие свидетельства должны быть обнародованы представителем министерства на пресс-конференции.

Ранее СМИ, ссылаясь на знакомого с ходом расследования саудовского чиновника, сообщали, что следователи обнаружили обломки, по всей вероятности, иранской крылатой ракеты. «Все указывает на них. Обломки, разведданные и точки, откуда наносились удары», — сказал он.

Пентагон также готовит экспертный доклад, который должен будет пролить свет на то, кто несет ответственность за атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

Ранее американские официальные представители уже обвинили в нанесении ударов иранские власти. Так, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил журналистам в Лондоне, что, «скорее всего», ответственность несет Иран.

Тем не менее, как сообщают СМИ, ни Саудовская Аравия, ни США не располагают точными данными о месте пуска ракет и дронов по саудовским НПЗ.

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