Известный российский ресторатор и телеведущий Михаил Ширвинд объявил бойкот скандальному московскому ресторану «Армения» и выбросил в мусорную урну скидочную карту этого заведения.

Ресторатор и телеведущий Михаил Ширвиндт предложил армянам помочь оппозиционерам, на которых подал иск ресторан «Армения», в выплате долга. Видео: Михаил Ширвиндт pic.twitter.com/jYEp5RtUvb — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 15 сентября 2019 г.

Как сообщал Minval.az, магазин и ресторан «Армения» оказался в центре скандала после того, как владельцы подали иск на возмещение ущерба на организаторов акции за честные выборы, прошедшей в непосредственной близости от заведения.

Ответчиками по иску выступают политик Алексей Навальный, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин и Любовь Соболь. Владелец ресторана, компания ООО «Анкор» потребовала выплатить ей более 550 тысяч рублей в качестве компенсации за закрытие ресторана в день акции. 19 июля Тушинский суд принял иск к рассмотрению.

Как отмечал «Коммерсантъ», негативные комментарии обрушили рейтинг ресторана до двух баллов из пяти. Большинство жалоб касались обслуживания — плохой еды, шума, грязи, а также невежливого и неграмотного персонала. Некоторые призвали объявить бойкот заведению, кто-то написал, что ресторан должен обслуживать Росгвардию.

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