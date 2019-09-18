Саудовская Аравия вступила в международную коалицию по безопасности на море, которую возглавляют США.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, структура охраняет Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, Оманский и Персидский заливы.

Цель альянса — осуществлять протекцию судов в районе, гарантировать международную торговлю, а также защищать интересы стран-членов коалиции.

Роль Эри-Рияда состоит в «поддержке и сдерживании угроз в адрес морского судоходства и общемировой торговли». Также королевство намерено обеспечить «глобальную энергетическую безопасность» и «непрерывный приток энергоносителей в мировую экономику».

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