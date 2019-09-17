Соединённые Штаты подали иск к экс-сотруднику ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварду Сноудену в связи с публикацией книги, которая, по данным Минюста, нарушает соглашения о неразглашении.

По данным ведомства, которые приводит RT, перед публикацией мемуаров Permanent Record Сноуден не передал их в спецслужбы для согласования.

«Эдвард Сноуден нарушил обязательства перед Соединёнными Штатами, которые он взял на себя, когда подписал соглашения в рамках работы в ЦРУ и в качестве сотрудника АНБ», — заявили в Минюсте.

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