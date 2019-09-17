В Европе выступают в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, который является важным элементом стабильности в регионе.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявила на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«С европейской точки зрения, Совместный всеобъемлющий план действий является элементом, к которому нам нужно вернуться», — сказала Меркель, добавив, что «баллистическая ракетная программа Ирана, его активность в Сирии вызывают вопросы».

Канцлер подчеркнула, что Европа выступает за дипломатическое решение по Ирану несмотря на то, что «в последние дни наблюдается рост напряженности в регионе». «Деэскалация, долгосрочное решение возможно только в русле политического процесса», — добавила она.

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