Фанаты британского королевского семейства обсуждают сенсационную новость: по сведениям издания New Idea, которые приводит издание «7Дней», Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз. Эта информация основана на сведениях, которые репортер издания добыл через инсайдера. Как стало известно информатору, который как-то связан со школой, где учится принцесса Шарлотта, четырехлетняя дочка герцогини Кэтрин объявила своим одноклассницам, что совсем скоро у нее родится младшая сестричка. Иначе говоря, получается, что ее мама — герцогиня Кэтрин не только беременна, но и уже знает пол будущего ребенка.

Слухи о том, что 37-летняя Кейт находится в интересном положении, циркулируют около месяца. Так на днях, когда герцогиня появилась на выставке садов «Назад к природе», многие заговорили о том, что она может быть беременна. Хотя особенно бросающихся в глаза изменений в ее фигуре они не заметили, Кейт несколько раз принимала позы, характерные для дам «в положении» — стояла, прогнув поясницу и выпятив живот вперед, что для нее обычно не свойственно. И при этом, преувеличенно эмоционально реагировала на всех встреченных ей на выставке маленьких детей. Да и эффектное белое платье с цветочным принтом и завышенной талией многие сочли подозрительным — ведь такой фасон как раз позволяет скрывать небольшой животик на раннем сроке.

К тому же, у фанатов королевского семейства есть примета, к которой, правда, скажем честно, довольно трудно относиться серьезно. На выставке многие обратили внимание на то, что герцогиня заметно осветлила волосы. А как утверждают фанаты, они якобы давно заметили: если Кейт меняет прическу, следует ждать скорого официального заявления о беременности. Так, когда она ждала принца Джорджа, герцогиня выстригла себе челку. А когда вынашивала принц Луи, значительно укоротила волосы…

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