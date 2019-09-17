Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США могут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, без участия Вашингтона урегулировать конфликт в Донбассе не получится.

Об этом он заявил в Минске на встрече с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.

«США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что «абсолютно убеждён на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится».

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