Маргарита Симоньян написала у себя в твиттере: «Разбираются. Потерпите». И все бросились гадать, о чем она конкретно. Пытаются слюнявить палец и просовывать его в эти номенклатурные в облака…

Но я сейчас не о нас — я о них.

О (д)опущенных.

Старший товарищ г-жи Симоньян, г-н Венедиктов несколько лет назад чуть ли не этот же глагол и употребил – потерпите. Ну, или «подождите» он написал, не суть, интонация была именно эта – высокомерная, чуть брезгливая по отношению к нам, не(д)опущенным, не(п)освященным… Путин в ту пору исчез куда-то дней на десять, и никто ничего не мог понять, и плодились самые конспирологические версии, и тут появился Венедиктов, и небрежно бросил нам: подождите пару дней.

И ровнехонько через пару дней Путин появился.

Журналист – это человек, который добывает информацию (хоть у черта) и делится ею с обществом. Важной информацией делится — срочно. Человек, который, получив доступ к чертовски важной информации, акцентирует внимание на своей близости к черту, интригует и использует этот случай для повышения ценника, — это не журналист.

Это что-то другое.

Здесь могут следовать разнообразные моральные оценки (включая вполне уважительные), но я не про оценки, я про чистое «значение слов». Именно это декартовское первое правило – уточнять значение слов — кажется мне чрезвычайно важным сегодня.

А то у нас уже что ни слово, то загадка. Уже таблица умножения по рукам пошла, и от подмигивания зависит.

Поэтому просто уточняю: многозначительное набивание себе цены в связи со своей (д)опущенностью – это не журналистика.

От слова «вообще».

Виктор Шендерович, Facebook

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