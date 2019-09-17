Израиль нанес несколько авиаударов по иранским подразделениям «Аль-Кудс» и ливанскому движению «Хезболла» на востоке Сирии, сообщает lenta.ru со сылкой на Twitter-аккаунт журналиста Бабака Тагвея (Babak Taghvaee).

Подчеркивается, что атака была произведена с помощью двух самолетов F-35I Adir. Известно, что как минимум 10 боевиков «Хезболлы» погибли.

Израиль и до этого неоднократно атаковал территорию Сирии. Как правило, его целью становились объекты и члены «Аль-Кудс», которые участвуют в военных действиях на стороне правительственных войск.

В настоящее время у Израиля 12 истребителей F-35I Adir. Всего Тель-Авив получит 50 таких самолетов.

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