Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран отказывается от любых переговоров с Соединенными Штатами. Так аятолла прокомментировал появившуюся ранее информацию о возможной встрече американского и иранского лидеров в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнет работу 17 сентября, сообщает Associated Press.

«Никаких переговоров с США на любом уровне не будет», — заявил Хаменеи. По его словам, высказанная им позиция — это решение руководства страны и «все официальные лица в Исламской Республике единодушны в этом вопросе».

Хаменеи добавил, что США хотят доказать успешность своей «политики максимального давления» на Иран. «В свою очередь, мы должны доказать, что эта политика не стоит ни копейки для иранского народа», — сказал Хаменеи. «Именно поэтому все иранские официальные лица, от президента и министра иностранных дел до всех остальных, объявили, что мы не ведем ни двусторонних, ни многосторонних переговоров [с США]», — заявил аятолла.

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