В Венеции турист ударил гондольера за то, что тот не разрешил ему сфотографироваться в лодке. Инцидент произошёл в центре города, возле моста Баретери.

Как пишет The Local, группа туристов из Южной Америки захотела сделать селфи в гондоле и зашла на борт. Когда гондольер попросил их уйти, началась драка.

Издание сообщает, что один из туристов сначала угрожал гондольеру, потом сбросил на ступени его шляпу, а затем ударил его. Городские власти отмечают, что подобные случаи в последнее время происходят всё чаще.

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