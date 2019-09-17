Мессенджер WhatsApp сохранял фотографии и видео, отправленные пользователями, на устройствах их собеседников, даже если файлы были удалены из переписки. Об этом сообщает TheHackerNews.

Уязвимость была обнаружена в функции, связанной с удалением сообщений. Благодаря ей пользователь в течение часа может стереть случайно отправленные сообщение, ролик или изображение.

Однако мессенджер WhatsApp автоматически копирует все полученные файлы в фотогалерею гаджета — такая опция установлена в приложении по умолчанию. Таким образом, все пересланные файлы, даже если удалить их из переписки, будут доступны получателю. Уязвимость касается в первую очередь владельцев iPhone, так как Android-устройства автоматически стирают из памяти удаленные в переписке файлы.

Сотрудники WhatsApp отказались исправлять данную уязвимость. Они заявили, что функция, называемая «Удалить для всех», в первую очередь нацелена на удаление сообщений, а не мультимедийных файлов.

Minval.az