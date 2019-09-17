Делегация «Талибан» посетила Тегеран, где с представителями МИД Ирана обсудила ситуацию с межафганским урегулированием, сообщил сотрудник политического представительства талибов в Дохе Сухейль Шахин.

«Делегация из четырех человек во главе с заместителем руководителя движения по политическим вопросам Абдулом Саламом Ханафи посетила Иран и встретилась с высокопоставленными должностными лицами МИД этой страны. В ходе встречи обсуждались последние события в мирном процессе», — написал Шахин в своем твиттере во вторник, добавив, что «Талибан» ценит позитивную роль всех стран в решении афганского вопроса.

Представитель талибов отметил, что на переговорах в Тегеране речь шла также «об экономических проектах Ирана в Афганистане».

После провала переговоров с США Тегеран стал вторым пунктом после Москвы, куда отправились представители талибов.

Minval.az