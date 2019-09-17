Премьер-министр Британии Борис Джонсон покинул пресс-брифинг с люксембургским коллегой Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов.

Видеозапись опубликована на YouTube-канале Bloomberg Politics.

Политики должны были выступить с заявлением перед журналистами после переговоров с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером. Их встретила толпа протестующих, которая скандировала: «Позор, позор!». Джонсон отказался подойти к подиуму с двумя микрофонными стойками. В сопровождении охраны и помощников он последовал к автомобилю.

Беттель, в свою очередь, отправился на брифинг. Он отметил, что остался недоволен переговорами. «Время идет, хватит говорить, действуйте. До Brexit избирателям говорили, что им вернут деньги из социального страхования, что Brexit будет выполнен через 24 часа и все будет хорошо, но никто не мог сказать: «Извините, это ложь»», — приводит слова люксембургского премьера Daily Telegraph.

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