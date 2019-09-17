Личный бар королевы Великобритании Елизаветы II в Букингемском дворце закрыли в связи с пьянством работников, обслуживающих официальную лондонскую резиденцию британских монархов.

Об этом пишет The Daily Star, ссылаясь на документальный фильм о дворце.

Отмечается, что персонал имеет право пользоваться некоторыми удобствами дворца.

По словам экс-сотрудника пресс-службы королевы Дика Арбитера, он плавал в бассейне Елизаветы II.

Также он сообщил про королевский бар. Арбитер рассказал, что сотрудники резиденции очень часто бывали в баре. По его словам, они уходили оттуда в «потрепанном» состоянии.

Он добавил, что это стало причиной закрытия бара.

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