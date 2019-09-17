Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами перед встречей с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой заявил, что Штаты хотели бы избежать войны с Ираном.

— Мы, конечно, хотим избежать этого [конфликта], — заявил американский лидер (цитата по «Лайфу»).

Кроме того, Трамп заявил, что считает именно Иран ответственным за атаки на НПЗ в Саудовской Аравии, и подчеркнул, что пока Вашингтон изучает этот вопрос.

Вместе с тем глава Белого дома отметил, что в сравнении с Ираном Штаты лучше подготовлены к возможному конфликту.

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