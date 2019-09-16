Похоже, Меган Маркл добилась своего. Она столько раз за последнее время провоцировала отрицательные отзывы о себе в СМИ и столько раз нарушала писаные и неписаные королевские правила, что Елизавета теперь приходит в раздражение, едва заслышав ее имя. Об этом сообщило издание «7Дней» со ссылкой на британский интернет-портал Express.co.uk.

Как стало известно, гостей, которых теперь приглашают во дворец, предупреждают заранее, чтобы они тщательно избегали касаться одной темы — всего, что связано с Меган Маркл. Так, известный в Британии журналист Квентин Леттс рассказал, что когда он готовился к аудиенции у Елизаветы, его предостерегли, что бы он, ни в коем случае на упоминал одно имя. «Какое же?» — поинтересовался заинтригованный Леттс. «Герцогиня Сассекская!» — ответил ему придворный. И уточнил, что это запрет, разумеется, не официальный. Но если Квентин хочет, чтобы его беседа с королевой прошла успешно, лучше о Меган не вспоминать.

Говорят, последней каплей, исчерпавшей терпение Елизаветы, стал демонстративный отказ Меган от приглашения королевы. Чуть больше недели назад Маркл отвергла официальное предложение королевы посетить ее в шотландском поместье Балморал. Осенние поездки в гости к Елизавете давно уже стали традицией для всех членов королевской семьи. И до сих пор никто из них не отказывался от такой чести без серьезной уважительной причины. А Меган не только пренебрегла приглашением, но еще и дополнительно обидела королеву, отправившись вместо Шотландии — в Америку, на турнир по теннису, чтобы понаблюдать за матчем с участием своей подруги Серены Уильямс…

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