Израиль на период парламентских выборов в стране на сутки с полуночи 17 сентября по полночь 18 сентября вводит в действие режим блокады палестинских территорий.

Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«В соответствии с оценкой ситуации в области безопасности и директивами политического эшелона режим изоляции будет введен в отношении Иудеи и Самарии [израильское обозначение Западного берега реки Иордан], а пограничные переходы на границе с сектором Газа будут закрыты с полуночи в ночь с понедельника на вторник [в полночь с 16 на 17 сентября]. Открытие переходов и снятие блокады состоятся в полночь в среду, 18 сентября 2019 [в ночь на среду] после оценки ситуации», — говорится в распространенном военными коммюнике.

Minval.az